‘Strane Coppie’: racconta William Somerset Maugham e Muriel Spark

Il fascino dell’intelligenza e dell’ironia, lo humor feroce e la versatilità di due grandi protagonisti della letteratura del Novecento, William Somerset Maugham e Muriel Spark, caratterizzano il penultimo incontro della rassegna culturale ideata e condotta dalla scrittrice Antonella Cilento, ‘Strane Coppie’, che giovedì 5 novembre alle ore 18:30 andrà in diretta streaming con lo scrittore e sceneggiatore Francesco Costa in collegamento da Roma.

Originariamente previsto in presenza nelle sale di Palazzo Altieri a Roma, l’incontro – con le letture dell’attrice Margherita Di Rauso e i contributi cinematografici a cura di Marco Alfano – sarà trasmesso online per motivi di sicurezza in considerazione della attuale situazione pandemica, attraverso i canali Facebook e YouTube de Lalineascritta, il laboratorio di scrittura che organizza ormai da 12 anni la fortunata rassegna che in questa edizione racconta le ombre e le inquietudini di grandi scrittori e scrittrici di Otto e Novecento.

Divertente, feroce, brillante, sarcasticamente critico verso la società del suo tempo e soprattutto verso le donne, lo scrittore e commediografo britannico William Somerset Maugham (Parigi, 1874 – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 1965) ha affascinato a lungo anche il pubblico di cinema e teatro che hanno spesso riadattato i suoi numerosi romanzi e racconti, tra i più famosi ‘Schiavo d’amore’, 1934, e ‘Il filo del rasoio’, 1946, con le interpretazioni di grandi divi e dive dell’epoca tra i quali Bette Davis, Tyron Power, Gloria Swanson, Greta Garbo, Rita Hayworth, Kim Novak.

Amato da altri scrittori coevi come George Orwell ed Anthony Burgess, non fu risparmiato anche da critiche per il suo stile più tradizionale rispetto alle nuove tendenze della letteratura del tempo e di quella emergente, Thomas Mann, Virginia, Woolf, William Faulkner.

Oggi resta una delle icone della letteratura britannica e non solo, ricordato anche per essere stato tra i più apprezzati scrittori di viaggio del suo tempo, in particolare con l’opera ‘The gentleman in the Parlour’. Poliedrico nella vita e nell’arte, fu anche agente dei Servizi Segreti Britannici in Russia. La sua esperienza, romanzata in racconti brevi, ispirò Ian Fleming per la celebre saga di James Bond.

Non meno sagace, feroce, ironica e osservatrice dei vizi sociali, la scozzese Muriel Spark (Edimburgo, 1918) che con l’Italia ebbe un intenso rapporto tanto da viverci fino alla morte nel 2006, a Civitella di Chiana (AR). Amatissima per il suo humor, Spark ha lasciato ai lettori ritratti indelebili di personaggi femminili come Miss Brodie protagonista del romanzo breve ‘Gli anni fulgenti di Miss Brodie’, 1961, da cui fu tratto il film ‘La strana voglia di Jean’, regia di Ronald Neame, 1969, che valse l’Oscar all’attrice protagonista Maggie Smith.

Autrice di numerose commedie caratterizzate dal senso del grottesco e originalità, Muriel Spark come Maugham ha continuato negli anni ad essere amata dal pubblico di tutto il mondo. Molti i suoi romanzi tradotti in Italia, tra cui ‘Memento Mori’, ‘Atteggiamento sospetto’, ‘La ballata di Pecham Rye’ e ‘Identikit’.

L’ultimo dei 5 appuntamenti di ‘Strane Coppie’, programmato in presenza nella Sala delle Colonne a Milano, sarà trasmesso sempre in diretta streaming il 19 novembre e sarà dedicato a Akutagawa Ryunosuke e Dino raccontati da Giorgio Amitrano e Laura Bosio, con la conduzione di Antonella Cilento.

