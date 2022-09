‘Strane Coppie’ diventa Festival

La 14esima edizione della rassegna culturale ideata e condotta dalla scrittrice Antonella Cilento per due intere giornate al Monastero delle Trentatré a Napoli, con letteratura, musica live e laboratori sul tema del viaggio

Domani 17 settembre, dalle ore 10:00 alle 21:00, e domenica 18 negli stessi orari, al Monastero delle Trentatré a Napoli, via L. Armanni, 16, due intense giornate di incontri di letteratura, musica dal vivo e laboratori esperienziali nel programma della 14esima edizione di ‘Strane Coppie’, che quest’anno si presenta nella nuova forma di festival, con tema il viaggio. Ingresso libero, prenotazione consigliata per laboratori.

Ideato e coordinato dalla scrittrice Antonella Cilento e organizzato da Lalineascritta Laboratori di scrittura, il Festival presenta per la letteratura, sabato ore 11:00 l’incontro su ‘La musica del sogno’ su Giacomo Puccini e la scrittura dei suoi librettisti, con Marta Morazzoni e Paolo Coletta, letture di Fabio Cocifoglia.

Tre incontri, domenica: ‘Visioni’, su Massimo Bontempelli e E.T.A. Hoffmann con Marinella Mascia Galateria e Giuseppe Montesano, letture di Orlando Cinque e musiche di Francesco D’Errico.

Si prosegue con ‘Fantascienza e fantastico al femminile’, su Silvina Ocampo e Ursula K. Le Guin, con Laura Bosio e Giuliana Misserville, letture di Gea Martire e musiche di Paolo Coletta.

Infine, ‘Scienza, memoria&storia’ dedicato agli scrittori Javier Cercas, Daniel Kehlmann, Benjamin Labatut, Georgi Gospodinov con Bruno Arpaia e Demetrio Paolin, letture di Fabio Cocifoglia e musiche di Paolo Coletta.

Tre i concerti che si terranno nel weekend. Si segnala in particolare quello su repertorio di Massimo Bontempelli, scrittore e compositore le cui opere musicali non vengono eseguite dal vivo da circa 80 anni. ‘Strane Coppie’ sarà quindi un’occasione unica, domenica ore 20:00, per ascoltare lo speciale concerto di Francesco D’Errico al pianoforte e Tommaso Rossi al flauto.

Altri due concerti previsti sabato: ore 12:30, con Paolo Coletta al pianoforte e Daniela Fiorentino, voce, e alle ore 20:00, quello di Francesco D’Errico Trio, con Marco de Tilla al contrabbasso e Marco Fazzari alla batteria.

In programma anche 6 laboratori esperienziali di scrittura, segno, colore, drammaturgia, quelli di lettura dedicati al romanzo contemporaneo tedesco e spagnolo, e meditazione, quest’ultimo con la sociologa Rosaria Maglio Aditi e della esperta in meditazione Titti Capezzuto Ma Dyan Leela.

Il Festival proseguirà con altri due appuntamenti nei mesi di ottobre e di novembre.

‘Strane Coppie in Festival’ è realizzato con il contributo di Banco BPM, Goethe Institut e Instituto Cervantes, con il sostegno di Atrio delle Trentatré Onlus, Chiaja Hotel de Charme, Ubik, Accademia di Belle Arti di Napoli e Università “Orientale” di Napoli.

La manifestazione aderisce al progetto Arte salva Arte. Teatro, prosa e musica a sostegno dell’arte promosso da Atrio delle Trentatré Onlus, con cui si finanzierà il restauro di un dipinto di Giuseppe Bonito, 1700, presente nel Monastero napoletano.

Programma