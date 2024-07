Strage via D’Amelio, Consiglio Lombardia alla manifestazione a Palermo

Il Consigliere Michele Schiavi rappresenterà l’istituzione regionale il 19 luglio alla fiacoolata in occasione del 32° anniversario dell’uccisione di Borsellino e della sua scorta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Consiglio regionale della Lombardia per il secondo anno consecutivo aderisce ufficialmente alla manifestazione organizzata dal Comitato ‘Comunità 92’ e dal Coordinamento ‘Forum XIX luglio’ di Palermo in occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio.

A rappresentare l’istituzione regionale lombarda è stato delegato il Consigliere regionale e Vice Presidente della Commissione Speciale Autonomia Michele Schiavi, che prenderà parte al corteo silenzioso in memoria del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta in programma nella serata di venerdì 19 luglio per le vie di Palermo.

Il Consigliere Michele Schiavi afferma:

Anche quest’anno il Consiglio regionale della Lombardia prende parte a Palermo alla fiaccolata in ricordo del sacrificio di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina. Il nostro è un chiaro segnale: non si tratta solo di fare memoria, da nord a sud le istituzioni non si sfilano nella lotta alla mafia. Borsellino ha combattuto una battaglia difficile, ma lo ha fatto con coraggio, guidato da sentimenti e valori alti, primo tra tutti l’amore per la propria Nazione. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e l’Ufficio di Presidenza per avermi conferito questa importante delega.

Nel corso degli anni la ‘Fiaccolata’ è diventata la più grande e più longeva manifestazione antimafia in Sicilia, coinvolgendo realtà che provengono da tutta l’Italia e da vari ambiti – antimafia, attività sociali, sport, volontariato, ecologia, associazioni sindacali – e di categoria, gruppi politici giovanili e associazioni studentesche: la partenza del corteo è prevista per le ore 20:00 da piazza Vittorio Veneto con arrivo in via D’Amelio, luogo della strage, verso le ore 21:30.

In occasione della ricorrenza della strage di via D’Amelio, la sera di venerdì 19 luglio Palazzo Pirelli sarà illuminato di rosso e sulla facciata comparirà la scritta ’19 7 92′.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea: