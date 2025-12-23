Strage di Natale, Boni a Vernio (PO) ricorda il Rapido 904

Bomba posizionata a bordo del treno uccise 16 persone

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un boato cupo e sordo squarcia la notte dell’Appennino tosco-emiliano e oltre 200 persone, tra vittime e feriti, vengono strappate alla propria storia.

La strage di Natale – avvenuta il 23 dicembre 1984 a causa di una bomba posizionata a bordo del Rapido 904 ed esplosa nei pressi di Vernio – provocò la morte di 16 persone e sconvolse la vita di centinaia di altre.

A ricordarla con forza è l’Assessore regionale ai trasporti ed alle infrastrutture Filippo Boni, che questa mattina si è recato sui binari di Vernio proprio per onorare la memoria delle vittime del Rapido 904.

Boni spiega :

Tra due giorni è Natale e il mondo corre verso le feste senza guardare il tempo che si è fermato qui. Ma chi ha vissuto questo orrore, chi ha perso un figlio, una madre, un amore, porta dentro un vuoto che nessuna luce artificiale potrà colmare. E ogni volto, ogni nome che riuscì a tornare a casa quella notte mantiene acceso un filo di speranza tra le nostre mani. Il treno non torna più, ma la memoria sì.

Boni ha ricordato che il Rapido 904 fu parte della strategia della tensione e precursore della ‘guerra di mafia’: