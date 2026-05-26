Strage dei Georgofili, Giani all’apertura mostra a Palazzo Cerretani

L’esposizione sarà visitabile a Firenze fino al 20 giugno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Inaugurata oggi pomeriggio a Palazzo Cerretani a Firenze la mostra ‘La strage di via dei Georgofili: ripresa di un viaggio per una conoscenza diffusa’ che ripropone quella realizzata in occasione del 30° anniversario, integrata con pannelli che contengono rilievi fotografici effettuati sul luogo della strage e un elaborato grafico in prospettiva piana dei danni provocati dall’esplosione agli immobili circostanti.

A presentare la mostra, insieme al Presidente Giani, la Vicepresidente Mia Diop, il Presidente Pietro Grasso, il Vicepresidente Ass.ne tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili Daniele Gabbrielli, il presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Toscana Massimo Diodati e il curatore della mostra Leonello Toccafondi, del Centro di documentazione ‘Cultura della Legalità Democratica’ – Regione Toscana.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto:

Un lavoro che mette in evidenza l’attività di ricerca, documentazione e tenuta degli atti di oltre 30 anni di storia di questa tragedia, portate avanti con dovizia di particolari dal Centro di documentazione ‘Cultura della Legalità Democratica’. Tragedia che ha rappresentato un vero e proprio momento storico per la Toscana che, quel maggio di 33 anni fa, comprese quanto la rete della criminalità organizzata fosse ben presente anche qui. La mostra, che oggi viene riproposta arricchita di due nuovi pannelli, è uno dei simboli del senso della memoria e del bisogno di ricordare quei drammatici fatti, come elemento di argine contro tanta ferocia ed efferatezza.

La mostra è allestita nel Salone delle Feste di Palazzo Cerretani in piazza dell’Unità d’Italia 1 a Firenze e, rispetto a quella del trentennale, è stata integrata con pannelli che contengono rilievi fotografici effettuati sul luogo della strage e un elaborato grafico in prospettiva piana dei danni provocati dall’esplosione agli immobili circostanti.

Saranno inoltre presentati in versione Braille – realizzati dalla Stamperia Braille della Regione Toscana – il volume di Domenico Del Nero ed Edoardo Benelli, ‘Georgofili dalla strage alla verità processuale’, La Vela, e alcune copie di documenti giudiziari.

L’ingresso è gratuito con possibilità di visite guidate. Fino al 20 giugno.