Strade Roma; Segnalini: ‘Lavori notturni su 8 km’

L’Assessore: ‘Ripristino sicurezza e infrastrutture’

Sono terminati i lavori notturni, dalle 21:00 alle 6:00 del mattino, in viale Bruno Buozzi nel Municipio II, via dell’Almone, dove è in corso il rifacimento dei marciapiedi, via Casal Rotondo nel Municipio VIII e via dell’Acqua Acetosa Ostiense nel Municipio IX stanno inoltre per terminare i lavori in via Tor de’ Schiavi, nel Municipio V.

Il Dipartimento CSIMU, infine, questa sera inizierà i lavori in via di Tor Pagnotta e via Erminio Spalla e nel mese di gennaio avvierà il cantiere in via della Serenissima.

Le lavorazioni riguardano il rifacimento della piattaforma stradale e della segnaletica, e la pulizia di caditoie e tombini.

In totale, si tratta di 8 km di riqualificazione profonda, finanziati con 4,7 milioni di fondi del Giubileo e del Campidoglio, eseguiti dal Dipartimento CSIMU di Roma Capitale.

Commenta l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini: