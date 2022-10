Strada 429, oltre 400mila euro per manutenzione giunti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione assegna alla Città metropolitana euro 416.994,16 per la manutenzione straordinaria dei giunti sulla strada regionale 429 ‘Variante di Certaldo’.

Nel dettaglio si tratta di giunti che interessano 4 viadotti che ricadono sui comuni di Certaldo, Gambassi e San Gimignano per un tratto di strada di circa 5 chilometri e precisamente dal km 12+050 al km 17+650.

Ha spiegato il Presidente Giani:

Interveniamo immediatamente sapendo che la Città metropolitana per gli interventi straordinari e non programmati ha bisogno di risorse aggiuntive rispetto al budget che viene trasferito annualmente dalla Regione.

In questo caso si tratta di una richiesta per lavori di somma urgenza da parte della Città metropolitana.

L’Assessore alle infrastrutture e ai trasporti Stefano Baccelli sottolinea l’importanza e la necessità di essere tempestivi:

Lavoriamo in sinergia con la Città metropolitana. Abbiamo ritenuto necessario procedere ad assegnare le risorse aggiuntive richieste per non creare inconvenienti sulle azioni già programmate con i finanziamenti regionali per province e Città metropolitana.

In questo modo manteniamo lo stesso livello di interventi e assicuriamo la tempestività del budget per questo lavoro di sicurezza sui giunti che è di somma urgenza.