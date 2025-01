‘Stories’ al Teatro Eduardo De Filippo

Sal Da Vinci ed Ernesto Lama in scena ad Arzano (NA) dal 30 gennaio al 2 febbraio

Il Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), sito in via Giuseppe Verdi n. 25 – 37, diretto artisticamente da Roberta Stravino, ospita lo spettacolo di un artista molto noto e amato dal pubblico.

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, Sal Da Vinci è in scena con Ernesto Lama con ‘Stories’, scritto dallo stesso Da Vinci con Luca Miniero e Ciro Villano.

Le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Lisa Casillo e il disegno luci di Francesco Adinolfi.

La musica dal vivo è di Christian Capasso, basso e contrabbasso, Antonio Mambelli e Gianluca Mirra, batteria e percussioni, Maurizio Fiordiliso, chitarra, Giuseppe Fiscale, fiati e tastiere, Sasà Piedepalumbo, fisarmonica e pianoforte.

Il video è di Mariano Soria. La produzione è Teatro Pubblico Campano.

La pièce va in scena dal giovedì al sabato alle ore 20:45 e la domenica alle ore 17:30.

Lo spettacolo unisce il cuore della canzone di Sal con la modernità, anzi con la quotidianità della tecnologia con la quale tutti i giorni ci confrontiamo: i social.

Tutto si svolge su un palco, elegante, dal sapore neutro ed essenziale, gli unici elementi che hanno risalto sono un pianoforte con un computer adagiato sopra e un videowall sul fondo del palco.

Sal armeggia al computer e prepara vere e proprie storie Instagram. Sono queste storie il filo conduttore dello spettacolo. Mentre le compone ecco l’occasione per parlare della sua vita con originalità al pubblico in sala.

Ma procediamo per ordine, con alcuni esempi. La prima storia Sal la realizza utilizzando alcune foto del padre che vengono proiettate sul videowall. Mentre appaiono, lui le commenta e commenta un pezzo della sua vita.

Instagram diventa un modo nuovo, moderno e non autocelebrativo, per parlare di sé, e consente di far correre lo spettacolo su due binari. Da un lato la storia pubblica che davvero Sal mette online una volta composta, ma anche e soprattutto la storia privata e intima, raccontata con ironia al pubblico in sala.

Insomma, il pubblico a casa o su Instagram vede il finale del discorso, il risultato, ma tutto il racconto emozionale che porta a quella storia si svolge sul palco.

Ogni storia avrà un argomento, corredato di video e foto e scritte… con un testo e una canzone che l’accompagnerà.

Il rapporto con il padre, vari personaggi della sua vita, i figli, gli esordi ai matrimoni, il successo, Scugnizzi, il rapporto con Pino Daniele, ma anche il rapporto con la madre, e con quel genio di De Simone… vogliamo conoscere la sua opinione su Napoli, e dove stava durante il terremoto ma anche come avvenne l’incontro con Mattone per Scugnizzi.

Dieci storie di vita e anche di Instagram perché Sal ha una vita che merita un racconto intimo. Un Sal inedito, intimo, un viaggio profondo quasi psicoanalitico fra Napoli, la musica e i colori di un artista che con la sua voce e la sua vita sfugge a tutte le etichette.

Teatro Eduardo De Filippo

Via G. Verdi 25 – 37

Arzano (NA)

