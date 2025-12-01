‘Storie in movimento’ – II edizione sul patrimonio culturale diffuso

Appuntamento dal 4 al 6 dicembre 2025 in vari luoghi di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dal 4 al 6 dicembre torna ‘Storie in movimento’, la rassegna promossa dal Comune di Napoli e coordinata dall’associazione Ex-Voto.

Tre giornate di talk, tavole rotonde, mostre e tour gratuiti per esplorare Napoli come un sistema dinamico, dove storia, urbanistica e nuovi immaginari, dal cinema alla street art, si intrecciano.

Due i filoni principali della seconda edizione della manifestazione, sotto la direzione scientifica di Francesca Amirante e la cura di Nicola Ciancio:

- ‘Connettiamo le esperienze: dalla stagione eroica degli anni 80 ad oggi. Quali storie sono ancora in movimento?’

Un percorso di ricognizione e confronto sulle politiche culturali e le pratiche di rigenerazione che hanno caratterizzato la città negli ultimi quarant’anni, mettendo in dialogo i protagonisti storici e le nuove generazioni di operatori, ricercatori e attori istituzionali.

– ’L’immaginario della città come patrimonio: Una riflessione dedicata alle rappresentazioni visive, artistiche e simboliche di Napoli, considerate parte integrante e dinamica del patrimonio culturale contemporaneo’.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per i tour è obbligatoria la prenotazione mentre è consigliata per tutte le altre attività al link https://culturacomunedinapoli.eventbrite.com/.

Il Programma in breve

•⁠ ⁠Giovedì 4 dicembre:

- Mattina: Anteprima con tour ‘Napoli Sottosopra’, Ascensore Monte Echia e Stazione Municipio.

– Pomeriggio, ore 17:00: Inaugurazione istituzionale a Palazzo Cavalcanti.

•⁠ ⁠Venerdì 5 dicembre:

– Mattina: Tour sulla Street Art nel centro storico e presentazione del restauro digitale della porta di bronzo di Castel Nuovo.

– Pomeriggio, ore 17:00: All’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, focus sulle esperienze di rigenerazione urbana, da Caponapoli a Scampia.

•⁠ ⁠Sabato 6 dicembre:

– Tutto il giorno, presso La Santissima – Community hub.

– Inaugurazione mostre fotografiche: Luigi Spina, ‘Sing Sing. Il corpo di Pompei’, ed Eduardo Castaldo, ‘Rioni – tra realtà e set de L’amica geniale’.

– Tavole rotonde su ‘Immaginario come patrimonio’ e politiche culturali, con ospiti nazionali e internazionali.