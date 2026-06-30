‘Storie di Viaggio’ alla Cittadella della Musica

Il 2 luglio Civitavecchia (RM) accoglie il circo teatro in LIS di Materiaviva

Riceviamo e pubblichiamo.

La tournée estiva di ‘Storie di Viaggio’, creazione di circo teatro in LIS – Lingua dei Segni Italiana della compagnia Materiaviva, prosegue mercoledì 2 luglio con la tappa in programma alla Cittadella della Musica di Civitavecchia (RM).

Lo spettacolo si inserisce nel panorama delle arti performative contemporanee come un percorso di ricerca sul linguaggio, sull’accessibilità e sulla relazione sottile e profonda tra corpo, segno e narrazione, in cui il gesto si fa parola e la scena si apre come uno spazio condiviso di ascolto, visione e presenza.

Materiaviva è una compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura, composta da artisti provenienti da percorsi differenti che intrecciano circo, teatro, danza e musica.

Il loro lavoro nasce dall’incontro tra sensibilità e pratiche eterogenee, dando forma a una scrittura scenica in cui immagine, tecnica circense e ricerca teatrale si intrecciano in un unico tessuto poetico.

È in questo orizzonte che prende forma ‘Storie di Viaggio’, dove il linguaggio circense, la dimensione teatrale e la presenza visiva della LIS – Lingua dei Segni Italiana si fondono in una drammaturgia fisica che non si limita a raccontare, ma genera mondi.

La scena si apre a un lessico del corpo che attraversa acrobatica aerea, contorsionismo, contact juggling e magia, trasformando ogni gesto in narrazione e ogni movimento in possibilità di senso e immaginazione.

Lo spettacolo evoca il ricordo, la trasformazione e il passaggio, costruendo una geografia emotiva fatta di immagini sospese e momenti onirici. Il viaggio diventa una soglia di attraversamento, uno spazio in cui la realtà si trasforma e si ricompone attraverso il corpo dei performer e la forza evocativa del segno.

Attraverso un racconto che conserva i toni delicati della fiaba contemporanea, ‘Storie di Viaggio’ percorre territori densi e necessari, affrontando temi come il senso di non appartenenza, la solitudine, la migrazione e la violenza sulle donne.

Questo universo prende vita con le interpretazioni di Roberta Castelluzzo, Fabiana Gargia, Alessandra Lanciotti e Filippo Porcari, mentre la performance in LIS – Lingua dei Segni Italiana è affidata a Benedetta Paris.

La regia è di Alessandra Lanciotti, mentre la cura della scena è affidata a Giulia Simonetti.

Dopo l’apertura della tournée a Mondovì, il tour prosegue con la tappa di Torino del 30 giugno per arrivare il 2 luglio a Civitavecchia, dove ‘Storie di Viaggio’ continua il suo percorso tra festival e rassegne dedicate al circo contemporaneo e alle arti performative.