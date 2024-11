‘Storie bastarde’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma dal 13 al 17 novembre

Il Teatro Lo Spazio di Roma accoglie dal 13 al 17 novembre ‘Storie bastarde’, adattamento teatrale di Ariele Vincenti e Fabio Avaro dell’omonimo libro di Davide Desario.

Siamo a Ostia dopo la morte di Pasolini, dove un adolescente diventa subito adulto attraverso esperienze di strada, di comitiva, di vita privata, di schemi in cui i rapporti tra i protagonisti sono diretti e senza ipocrisia.

Quanto il profumo e i suoni di dove siamo cresciuti influiscono su ciò che ciò che siamo diventati? Quanto è importante ripercorrere le proprie origini? Cosa ancora oggi ci possono insegnare?

Un viaggio, interpretato da Fabio Varo con la regia di Ariele Vincenti, che parte da un’estrema periferia di Roma dagli anni 70 fino agi anni 90.

Le partite a calcio sull’asfalto, le bande di ragazzini che vengono educati su due piani paralleli, la famiglia e la strada, ma con un comune denominatore quotidiano: vivere, anzi convivere tutti insieme, in un unico contenitore sociale, il quartiere: il barista con il delinquente, il figlio di papà alle case popolari, i bambini ignari che giocano circondati dalla tossicodipendenza.

Il tutto condito da una genuina comicità Romana ormai in via d’estinzione, mai banale, incarnata da gente semplice e senza fronzoli borghesi. Il portiere abruzzese, con le sue battute incomprensibili, il professore siciliano che non si prende mai sul serio, il ‘bracciante’ romagnolo che arriva dal 1800 per raccontare ironicamente (ma non troppo) la famosa bonifica dell’Agro romano, un grillo parlante sotto mentite spoglie e tanti altri personaggi colorano lo spettacolo in modo originale e veritiero.

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 42

Roma

Informazioni e prenotazioni

06-77076486 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it

Orario spettacoli:

mercoledì – venerdì ore 21:00

sabato ore 18:00

domenica ore 17:00

Prezzo biglietto:

intero 15 euro

ridotto: 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00