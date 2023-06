Storia della falconeria al Palazzo Reale di Napoli

Il 17 giugno l’esibizione gratuita. Si pagherà solo il prezzo del biglietto di ingresso al Palazzo. Dal 15 giugno al 15 settembre 1 euro di contributo per i beni culturali colpiti dall’alluvione

Sabato 17 giugno, dalle ore 11:00 alle 13:00, nel Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli si terrà un evento didattico gratuito con dimostrazione di volo della falconeria.

L’esibizione simulerà la caccia aerea del Falcone Sacro, rapace noto per la sua destrezza in volo, mentre una voce fuori campo accompagnerà l’evento con la narrazione di cenni storici e curiosità sulla falconeria.

Saranno poi liberate due Poiane Harris, che voleranno a bassa quota interagendo con il pubblico.

La dimostrazione si inserisce nell’ambito del servizio di allontanamento dell’avifauna nociva che si effettua presso il Palazzo Reale da parte dell’azienda Sidda Sud.

La partecipazione è gratuita e non si effettuano prenotazioni, ma è necessario acquistare il biglietto d’ingresso al museo che da domani fino al 15 settembre prevede un contributo di 1 euro che sarà destinato alla messa in sicurezza dei beni culturali dell’Emilia-Romagna danneggiati dalla recente alluvione, in ottemperanza all’art. 14 comma 1 del Decreto Legge del 1° giugno 2023 n. 61 – ‘Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire del 1° maggio 2023’.

Costo biglietti:

intero 10 + 1 euro;

ridotto, 18 – 25 anni 2 + 1 euro;

gratuito fino a 18 anni e possessori Artecard

