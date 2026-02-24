‘Storia del Consiglio d’Europa’ alla Biblioteca Universitaria di Napoli

La prima presentazione del libro di Birte Wassenberg è in programma il 26 febbraio

Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 16:00, presso la sede della Biblioteca Universitaria di Napoli, in via Giovanni Paladino, 39, e in collaborazione con essa, ci sarà la prima presentazione dell’opera di Birte Wassenberg, ‘Storia del Consiglio d’Europa – 75 anni di cooperazione europea’.

Pubblicata e tradotta in lingua italiana a dicembre 2025 da Kairos Edizioni-Sezione Liberal, in accordo con il Consiglio d’Europa e grazie al contributo SEPS, Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche. Traduzione ed editing a cura di Giulia D’Arcangelo e dell’Avv. Francesco Avolio.

Dopo i Saluti della Dott.ssa Silvia Iovane, direttore della Biblioteca Universitaria di Napoli e l’indirizzo di Saluto dell’editore Kairos, Dott. Giovanni Musella, si alterneranno le relazioni in presenza e remoto del Dott. Gianluca Esposito, Direttore generale per i diritti umani e lo stato di diritto del Consiglio d’Europa; Dott. Raffaele Sabato, Giudice Italiano presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo; Dott. Lorenzo Salazar, Magistrato a. r. Presidente del Comitato Europeo dei Problemi Criminali, CDPC, del Consiglio d’Europa; Prof. Avv. Gian Michele Roberti, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università Sapienza di Roma.

Il Consiglio d’Europa include 46 Stati membri compreso tutti i paesi che fanno parte dell’Unione europea. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è un trattato che protegge i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto.

A coordinare la presentazione l’Avv. Francesco Avolio, Commissione diritto europeo e internazionale CNF, e la giornalista Laura Bufano.

Per le letture sarà presente l’attore Giancarlo Lobasso.