‘Storia del Consiglio d’Europa’ alla Bibliomediateca Ethos & Nomos

Il 28 maggio a Napoli la presentazione del libro di Birte Wassenberg

Riceviamo e pubblichiamo.

L’opera di Birte Wassenberg ripercorre la storia del Consiglio d’Europa dalla fondazione, nel 1949, fino alle sfide contemporanee: diritti umani, democrazia, Stato di diritto, allargamento verso l’Europa orientale e rapporti con l’Unione Europea.

L’autrice di ‘Storia del Consiglio d’Europa’ è specialista della storia dell’integrazione europea e titolare di una cattedra Jean Monnet presso l’Università di Strasburgo.

Secondo Wassenberg, il Consiglio d’Europa è stato fondamentale per costruire uno “spazio giuridico europeo comune”, anche se spesso meno conosciuto rispetto all’Unione Europea.

Il contributo più importante del Consiglio d’Europa è aver creato standard condivisi sui diritti umani e sulla democrazia validi in quasi tutto il continente europeo.

Pubblicato da Kairos Edizioni, in accordo con il Consiglio d’Europa, con traduzione ed editing a cura di Giulia DèArcangelo e Francesco Avolio – Prima edizione italiana dicembre 2025.

Presso Ethos e Nomos in via Bernini, 50 giovedì 28 maggio a partire dalle 17:30 saranno presenti insieme all’editore Giovanni Musella, Ciro Raia – Storico; Beatrice Benocci – Docente Storia delle Relazioni Internazionali; Massimo Fragola – Docente di Diritto dell’Unione Europea e Vice Presidente Seminario Permanente Studi Internazionali.

Giancarlo Lobasso curerà le letture.

Conduce Laura Bufano giornalista.