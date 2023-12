‘Stitching’ a Teatrosophia

In scena dall’8 al 10 dicembre a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Dall’8 al 10 dicembre a Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Stitching’ settimo appuntamento della stagione 2023/2024 di Teatrosophia.

In scena un ‘commedia tragica’, così la definisce il suo regista Paolo Sassanelli che dirige Lucia Bianchi e Davis Tagliaferro. Lo spettatore viene trascinato dentro la storia attraverso scene che si alternano senza una continuità apparente, ma create apposta dall’autore, Anthony Neilson, per spiazzare il pubblico.

Inizialmente si pensa di trovarsi di fronte a una commedia divertente, su una relazione di coppia. Con il susseguirsi delle scene, si passa dalla risata al disorientamento, dal ribrezzo allo sconcerto… fino alla compassione per tornare poi alla risata.

‘Stitching’ prodotto da Orazio Rotolo Schifone con il supporto di Artisti 7607, racconta la storia di Abby e Stu, una coppia che, travolta dall’arrivo di una gravidanza, inizia a fare a pezzi la loro relazione punto dopo punto.

Le loro conversazioni emotive si alternano a scene di un altro periodo della loro vita, quando i due si incontrano per fare sesso senza vincoli, trasformandosi poi gradualmente in qualcosa di più brutale.

Undici scene rabbiose, crude, amare, ironiche, dissacranti. Undici quadri in continuo rimbalzo tra paure, desideri e speranze. Un folle tentativo di ricucire, di dimenticare, di ricominciare. Uno strappo ormai insanabile.

Si potrà riparare? Una commedia oscura e intima, una storia d’amore ambientata agli estremi della ferocia, della banalità e della tenerezza

La relazione di coppia in questa drammaturgia, è raccontata senza risparmiarci niente.

Non si piega mai al pensiero di passaggi edulcorati o che tengono presente il ‘politicamente corretto’. Il lavoro di Nielsen è come una lama che prima ti solletica e poi ti trafigge in profondità, fino a toccare il cuore.

Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia.

Orari spettacolo:

venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 18:00

Teatrosophia

via della Vetrina 7

00186 Roma

Biglietti:

intero: €14,00 + €5,00 per tessera associativa/

ridotto: €11,00 + €5,00 per tessera associativa

Prenotazioni:

Tel: 06-68801089 / 353-3925682

info@teatrosophia.com

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2023-2024?view=article&id=36&catid=9