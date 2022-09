‘Stimmung’ a Fondazione Palazzo Te

In concerto dal 9 al 18 settembre nell’ambito de ‘La magia della musica e della stagione concertistica Mantova Musica 2022’

Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’ambito della programmazione ‘La magia della musica e della stagione concertistica Mantova Musica 2022’, venerdì 9 settembre alle ore 21:00, Fondazione Palazzo Te presenta eccezionalmente ‘Stimmung’, il capolavoro di Karlheinz Stockhausen per 6 voci e 6 microfoni, eseguito dal prestigioso Ensemble Voxnova Italia diretto da Nicholas Isherwood, per anni interprete di fiducia del compositore tedesco.

Opera di raro ascolto, per la prima volta a Mantova, Stimmung è uno dei capisaldi della musica degli ultimi 50 anni: Karlheinz Stockhausen è stato infatti una figura di spicco nella storia della musica del XX e del XXI secolo, che ha letteralmente cambiato il suono della musica e il modo in cui la ascoltiamo.

Come dice il compositore, nell’opera

Si ascolta ciò che c’è all’interno del suono, all’interno dello spettro armonico, all’interno di una vocale, ciò̀ che vi sta dentro, le più̀ impercettibili fluttuazioni. Tutti i sensi sono all’erta e calmi. Nella bellezza della sensualità̀ brilla la bellezza dell’eterno.

Voxnova Italia è un ensemble vocale di recente costituzione che si è rapidamente affermato come una forza importante nella nuova scena musicale internazionale.

Grazie alla collaborazione con i maggiori compositori e artisti visivi e grazie all’impegno del suo fondatore e basso Nicholas Isherwood, l’ensemble si è già esibito in importanti festival di tutto il mondo, Jacaranda a Los Angeles, Roma Europa Festival, Ruhr Triennale.

Per Isherwood, un ensemble vocale non significa solo cantare insieme. Implica la condivisione di un’esperienza musicale e artistica comune e, soprattutto, un’interazione umana significativa. I cantanti di Voxnova Italia hanno stabilito carriere come solisti, ma nutrono anche il desiderio di riunirsi in uno spirito di collaborazione e scambio.

Promossa da Fondazione Palazzo Te con Eterotopie Mantova Musica, in sinergia con Musica del XXI Secolo – Conservatorio “Campiani” Mantova, la rassegna La magia della musica si conclude domenica 18 settembre alla Basilica di Santa Barbara con il ciclo dei Vingt Regards sur L’Enfant-Jésus di Olivier Messiaen, interpretato al pianoforte da Alfonso Alberti.

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni:

info@mantovamusica.com

T. 0376 355566 mercoledì 15:30 – 18:00; giovedì, venerdì, sabato 10:00 – 12:30

Biglietti: intero €10,00 / ridotto €5,00

www.mantovamusica.com