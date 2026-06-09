‘Stelle e spazio’: giornata di orientamento congiunto SSM e GSSI

Appuntamento il 10 giugno a Napoli nell’Aula magna della Scuola Superiore Meridionale

Riceviamo e pubblichiamo.

Ospite della Scuola Superiore Meridionale, SSM, il Gran Sasso Scienze Institute, GSSI, di L’Aquila fa tappa a Napoli per una giornata di orientamento congiunto.

Mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:00, i 50 studenti di liceo selezionati in tutta Italia per ‘Stelle e spazio’, saranno in visita alla SSM dove, nell’aula magna, incontreranno il prof. Giancarlo Alfano per una lectio magistralis dal titolo ‘Letteratura e paesaggio. Una premessa, sei situazioni e tre volti’.

Per l’occasione gli studenti parteciperanno alle attività laboratoriali proposte ad hoc dal ‘Core-Lab’ dell’area MERC, Modeling and engineering risk and complexity, dal MMPL-Lab dell’area MPHS, Mathematical and physical sciences for advanced materials and technolgies, e nelle sale studio di TTCL, Testi, Tradizioni e Culture del Libro. Studi italiani e romanzi.

Scuola Superiore Meridionale, SSM

La Scuola Superiore Meridionale, SSM, è un istituto di istruzione universitaria di alta formazione e ricerca, ad ordinamento speciale, con sede a Napoli. Propone corsi ordinari da affiancare al normale curriculum universitario svolto presso l’ateneo partner, l’Università di Napoli Federico II, e dottorati di ricerca. È l’unica scuola superiore ad ordinamento speciale nel Meridione d’Italia.

Gran Sasso Scienze Institute, GSSI

Il Gran Sasso Science Institute, in sigla GSSI, è una scuola superiore universitaria a ordinamento speciale con sede all’Aquila. Nata nel 2012 come istituto di ricerca e di alta formazione dottorale dipendente dall’Istituto nazionale di fisica nucleare.