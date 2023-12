Stellantis, riunito al MIMIT il primo tavolo di sviluppo automotive

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Riunito oggi, 6 dicembre, al MIMIT il primo tavolo ufficiale sull’automotive, alla presenza del Ministro Urso e del sottosegretario Bergamotto.

All’incontro anche il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, oltre al Sindaco di Cassino, Enzo Salera e al primo cittadino di Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi, per evidenziare la situazione relativa a Stellantis, che, negli ultimi mesi, ha destato notevole preoccupazione.

Nel tavolo, che si è svolto in un clima di massima concretezza e collaborazione, le Istituzioni hanno richiamato Stellantis alle proprie responsabilità, facendo presente che gli incentivi dovranno essere condizionati all’aumento della produttività.

Durante l’incontro, in linea con le iniziative a livello nazionale, abbiamo confermato per gennaio l’apertura di un tavolo di lavoro regionale, come indicato nella recente mozione votata in Consiglio regionale all’unanimità su Stellantis.