Stellantis, riunione presso l’XI Commissione della Regione Lazio

L’intervento del Segretario UGL Lazio, Armando Valiani

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è riunita in via straordinaria, presso la Giunta Regionale, la XI Commissione – Sviluppo Economico e Attività Produttive, Startup, Commercio, Artigianato, Industria, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione della Regione Lazio, per affrontare la situazione legata a Stellantis.

Questo incontro è stato propedeutico al Tavolo Stellantis previsto per il 17 dicembre presso il MIMIT.

La Commissione, convocata e presieduta da Enrico Tiero e dal Vicepresidente Daniele Maura, ha visto la partecipazione dell’Assessore al Lavoro e Formazione Giuseppe Schiboni, del Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, oltre a rappresentanti dei sindacati, delle associazioni datoriali e degli amministratori locali.

Nel suo intervento, il Segretario UGL Lazio, Armando Valiani, presente insieme al delegato territoriale Gerardo Minotti, ha sottolineato una serie di aspetti su cui lavorare per rendere la regione più attrattiva.

Valiani ha spiegato:

Innanzitutto, per rispondere alle esigenze di Stellantis, è necessario abbassare i costi energetici, puntando su tutte le fonti innovative: dall’eolico all’energia solare, dall’idroelettrico alla geotermica, dalle biomasse all’energia marina. Dobbiamo fornire a Stellantis gli strumenti necessari affinché il gruppo automobilistico possa presentarci un piano industriale serio, garantendo così il futuro delle migliaia di lavoratori impiegati negli stabilimenti italiani.

La preoccupazione non si limita ai lavoratori di Stellantis, ma si estende a tutti coloro che operano nell’indotto.

Il Segretario UGL Lazio ha sottolineato:

Il 31 dicembre scadono per molte aziende i contratti con Stellantis, e i lavoratori non sono coperti dagli ammortizzatori sociali.

Anche l’Europa deve assumersi le proprie responsabilità.

Valiani ha concluso: