Stefano Massini nuovo Direttore artistico del Teatro della Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La nomina di Stefano Massini come Direttore artistico del Teatro della Pergola costituisce un fatto estremamente positivo per la valorizzazione e la capacità di iniziativa del Teatro nazionale.

Sono le parole con cui il Presidente Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha salutato la nomina del noto drammaturgo annunciata oggi a Palazzo Vecchio dal Sindaco di Firenze Sara Funaro.

Il Presidente della Regione Toscana, ente socio fondatore della Fondazione Teatro della Toscana, ha proseguito:

Sono certo che la sua guida saprà unire il profondo amore per il territorio e la proiezione nazionale e internazionale che il Teatro merita. La sua attività sarà un grande valore aggiunto per l’intero mondo della cultura nella nostra regione.

In occasione dell’annuncio il Sindaco Funaro ha affermato:

Ringrazio di cuore Stefano Massini per essersi reso disponibile per la direzione artistica del Teatro della Toscana, tutto il Consiglio di amministrazione e i soci per aver condiviso questa scelta.

Il Sindaco ha lanciato una prima idea condivisa, quella di intitolare quattro strade della città

ai quattro registi che hanno fatto la storia del teatro della nostra città, a Orazio Costa, Luca Ronconi, Massimo Castri e Tadeusz Kantor, un primo segnale per dire quanto il teatro sia al centro delle politiche cittadine e come vogliamo sempre di più far dialogare comunità e teatro, raccontandone i protagonisti anche in questo modo.