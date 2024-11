Stefano Benini e Thomas Sinigaglia a ‘Sounds on Friday’

In concerto il 22 novembre al Circolo della Libertà 1945 di Viaccia a Prato

Sounds on Friday 20esima edizione prosegue con una serata dedicata alla musica afro americana con Stefano Benini e Thomas Sinigaglia venerdì 22 novembre, alle 21:30, al Circolo della Libertà 1945 in via Pistoiese 659 Viaccia Prato.

La Direttrice artistica, Carlotta Vettori, anche lei flautista, dichiara:

Il prossimo venerdì ho l’onore di avere al Sounds on Friday uno dei miei idoli del flauto jazz italiano, il grande Stefano Benini, che, insieme a Thomas Sinigaglia ci vengono a trovare da Verona, per presentare il loro disco Warm Up. Stefano e Thomas ci propongono un viaggio nelle varie atmosfere della musica afro/americana con una formazione assai insolita per il genere che trova la sua originale realizzazione nel loro disco: una scommessa per loro e una serata speciale per noi. Ho incontrato casualmente Benini al conservatorio di Brescia e non ho esitato ad ingaggiarlo per una serata al Sounds.

Il disco ‘Warm Up’: due strumenti forse un po’ atipici nella musica afroamericana, ma che molti musicisti, nel corso del Ventesimo secolo, hanno esplorato e inserito in vari organici, conferendogli il pieno diritto di far parte della musica jazz.

In questo disco i due musicisti esplorano sia le sonorità più tradizionali del jazz, ‘Killer Joe’, ‘Cute’, ‘Someday my prince will come’ e ‘Nose flute blues’, suonato con un flauto nasale, sia quelle più sperimentali e mainstream, dove improvvisazione pura e interplay la fanno da padrone, ‘Crosstalk‘ e ‘Desert‘.

Hanno inoltre voluto includere un dolcissimo tema di Caetano Veloso, ‘Lindeza’, e due omaggi a Lennie Tristano, ‘Out but where?’ e ‘Turkish mambo’, che, entrambi, ammirano molto.

Così, alcuni anni fa, quando si sono incontrati, si sono chiesti: come potrebbe suonare un duo jazz con flauto e fisarmonica? Questo disco è la loro risposta!

Ultimo appuntamento il 29 novembre con un concerto speciale dal titolo ‘Friends & Sounds’, che vedrà sul palco musicisti che negli anni hanno partecipato alle edizioni precedenti e che ritornano per una serata speciale.

Inizio concerti ore 21:30 info e prenotazioni 349/2321388.

Appuntamento al Circolo della Libertà 1945 in via Pistoiese 659 a Viaccia Prato per una serata di grande Jazz.