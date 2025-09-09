Stato dell’Unione 2025, Commissione fa punto sui primi mesi in carica

Dalle promesse al progresso

Il 10 settembre la Presidente von der Leyen pronuncerà al Parlamento europeo il primo discorso sullo stato dell’Unione dell’attuale mandato.

In vista di questo importante evento, la Commissione presenta oggi una pubblicazione in cui fa il punto sulle sue iniziative dal 1o dicembre 2024, giorno dell’insediamento.

Il documento mette in evidenza i risultati degli impegni assunti dalla Commissione nell’ambito degli orientamenti politici e il modo in cui ha mantenuto la rotta nell’attuale contesto globale molto più volatile e competitivo.

Per promuovere la competitività europea, la Commissione ha adottato misure importanti per semplificare le norme e ridurre la burocrazia, per sostenere la leadership europea nell’intelligenza artificiale, nella grande innovazione e nelle tecnologie pulite.

Abbiamo investito nella prosperità delle nostre regioni e nel futuro del nostro settore agricolo. La Commissione è stata ferma nel suo sostegno all’Ucraina.

Per consolidare la sicurezza e la prontezza dell’Europa, abbiamo avviato iniziative senza precedenti a sostegno dell’industria europea della difesa. Per rafforzare la sicurezza economica dell’UE e ridurre le dipendenze eccessive, la Commissione si è adoperata per ampliare la rete europea di partenariati dal Regno Unito all’India e dal Sud-Est asiatico all’America del Sud.

In un mondo sempre più incerto, l’UE si posiziona come un attore globale affidabile con cui i partner internazionali vogliono intrattenere relazioni commerciali.

La Commissione ha gettato solide basi grazie a un nuovo bilancio a lungo termine più semplice, ambizioso e flessibile per sostenere meglio le priorità attuali e future dell’Europa.

La pubblicazione è accompagnata da un calendario che illustra in ordine cronologico i dettagli del lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi dieci mesi.

La Presidente von der Leyen pronuncerà il suo discorso sullo Stato dell’Unione mercoledì 10 settembre davanti alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

Il discorso sarà trasmesso in diretta su EBS e maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di SOTEU 2025.