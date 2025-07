Statistiche di Serie A e Fantacalcio 2025/2026

Tra quote e quotazioni: bomber e squadre favorite

Questo è il mese in cui ogni fantallenatore comincia a pensare alla rosa da acquistare all’asta, perché il Fantacalcio è un gioco che coinvolge oltre 6 milioni di persone in Italia, con oltre 22 milioni di italiani a tifare la propria squadra del cuore.

Ma l’inizio della stagione non è solo Fantacalcio, perché vengono fissate anche le quote delle favorite e nel palinsesto delle scommesse calcio in diretta live su Betfair sono Inter e Napoli a dominare, con Milan e Juve che partono da underdog, mentre la Roma è valutata come outsider per la vittoria del campionato.

Il ritorno dei grandi bomber di Serie A

Sono tre le novità che caratterizzeranno questo campionato, certo hanno anche una certa età, ma l’esperienza potrebbe rivelarsi un fattore chiave sia per il fantacalcio che per il campionato.

Torna il miglior bomber di Serie A ancora in attività, Ciro Immobile con i suoi 201 gol, che ha già parlato esplicitamente ai fantallentatori e si prepara a diventare l’uomo chiave del Bologna.

Tornano anche Dzeko con la Fiorentina e Berardi con il Sassuolo, questi tre calciatori rientrano tutti nella top 6 dei migliori goleador di Serie A ancora in carriera.

Attaccanti al top per il Fantacalcio

Lautaro resta sicuramente un attaccante top, insieme a Kean, Lookman, Thuram e Lukaku, tutti autori di una media voto stratosferica la scorsa stagione.

Tra i bomber che hanno superato la fantamedia del 7 ci sono anche Dovbyk, Castellanos, Leao, Lucca e Yildiz.

Roma e Juve sono le grandi antagoniste delle favorite

Per togliere il dominio a Inter e Napoli, ci sono la Roma e la Juve con due presupposti diversi ma altrettanto validi. I Bianconeri sono in una fase di ricostruzione, tornano in Champions e hanno tutta la volontà di vincere quest’anno.

I presupposti della Roma sono statistici, perché l’arrivo di Gasperini è un detonatore pronto a far esplodere la Magica, che già lo scorso anno con Ranieri ha dato prova di dominio in campionato dalla quindicesima giornata in poi.

Le statistiche incredibili di Inter e Napoli

Ecco le favorite tra i siti scommesse con le quote aggiornate in tempo reale come Betfair e in una sorta di prolungamento dello scorso campionato, continua la sfida tra Napoli e Inter per la vittoria dello scudetto.

Siamo davanti al Biscione che deve riscattare una stagione paradossale, con le migliori statistiche offensive che non hanno portato a raggiungere nessun risultato: Inter vincente Serie A 2024/2025 quotata a 3.5 dai bookmaker.

Ancora più avanti c’è il Napoli, capace di ottimizzare ogni match e di riuscire in una vera impresa sia per il club che per Antonio Conte, che con il quarto scudetto del Napoli, è diventato l’unico allenatore capace di vincere con 3 club differenti in Serie A.

Alla luce non solo delle statistiche, ma anche dell’ottimo mercato che De Laurentiis sta mettendo sul piatto, i bookmaker danno come favorito il Napoli per la vittoria del campionato di Serie A 2025/2026: la quota magica della favorita è 3.