Stati Generali delle Politiche Giovanili all’Hotel Holiday Inn

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Prenderanno il via il 6 dicembre alle ore 10:30 presso l’Hotel Holiday Inn, al Centro Direzionale di Napoli, gli Stati Generali delle Politiche Giovanili promossi dal Forum Regionale dei Giovani.

Il Presidente del Forum, Giuseppe Caruso, ha spiegato:

L’iniziativa, sul tema ‘Sarà quel che saremo noi’, che, dopo la città capoluogo, proseguirà a Salerno, Caserta, Benevento, Avellino, rispettivamente, nei giorni 13, Mediterranea Hotel,14, Grand Hotel Vanvitelli, 20, Hotel Villa Traiano, e 21 dicembre, De La Ville Hotel, coinvolgerà circa trecentocinquanta giovani, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con l’obiettivo di creare un confronto diretto, partecipativo e costruttivo tra le nuove generazioni e le Istituzioni regionali per dare voce ai giovani, ascoltarne le idee e trasformarle in proposte operative, in continuità con il lavoro svolto in questi anni.