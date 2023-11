Stangata parcheggio AV Afragola, Federconsumatori chiede accesso atti

Il Presidente Berritto: ‘Operazione scellerata, si colpisce il diritto alla mobilità di centinaia di persone’

Riceviamo e pubblichiamo.

La tariffa oraria passa da 80 centesimi a 1,50 euro. Quella giornaliera da 4 a 7 euro. Non il doppio, ma quasi: parliamo dell’aumento dei prezzi del parcheggio della stazione Alta Velocità di Afragola che ha portato Federconsumatori Campania APS nelle scorse ore a chiedere attraverso i suoi legali un formale accesso agli atti al fine di esaminare se e come tale aumento voluto da Metropark, società affidataria, entrato in vigore dal 1 novembre sia ‘giustificato e giustificabile’.

L’iniziativa, fanno sapere da Federconsumatori, nasce in seguito alle ‘centinaia di segnalazioni’ arrivate in questi giorni da cittadini ‘infuriati’ agli uffici dell’associazione.

Tuona il Presidente di Federconsumatori Campania Giovanni Berritto:

L’aumento delle tariffe di parcheggio è di fatto un’operazione scellerata. Anziché incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico anche sull’alta percorrenza, di fatto si dissuade. Da anni la Federconsumatori che oggi rappresento si batte affinché il diritto alla mobilità sia riconosciuto come servizio essenziale e come tale tutelato. Con gli aumenti messi in campo da Metropark con benestare di RFI tale diritto viene leso quasi mortalmente, in direzione ostinata e contraria rispetto a quello che il mondo globalizzato ci chiede.

Spiega l’avvocato Felice Petillo, che segue la situazione per la Federconsumatori Campania:

Noi riteniamo che il servizio di parcheggio in stazione debba essere qualificato a tutti gli effetti come un servizio pubblico in concessione e come tale debba essere sottoposto ad un sistema di tariffazione controllato e previamente definito al momento della concessione del bene. Ancor più assurdo che tale situazione si registri proprio ad Afragola dove, essendo anche carenti altri sistemi di collegamento, moltissimi cittadini pendolari in questo momento utilizzano mezzi propri per recarsi in stazione.

Quel che denuncia l’associazione di consumatori si può sintetizzare così: costruendo una stazione come quella di Afragola in una zona non urbana e non servita, il parcheggio diventa un servizio necessario e in quanto tale le tariffe andrebbero calmierate.

Invece, in assenza di alternative realmente possibili, Metropark agirebbe per la stazione di Afragola in una sorta di regime ‘quasi monopolistico’.

Sottolinea Berritto: