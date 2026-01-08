‘Stand up for Giuda’ al Teatro Biondo

Ettore Bassi in scena a Palermo dall’8 al 18 gennaio

Ettore Bassi è il protagonista di ‘Stand up for Giuda’, scritto e diretto da Leonardo Petrillo, che debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo giovedì 8 gennaio alle ore 21:00.

Le scene dello spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo in collaborazione con Saba produzione, sono di Gianluca Amodio, le musiche di Carlo Covelli e Carlo Zannetti. Repliche fino al 18 gennaio.

Nell’immaginario collettivo, l’apostolo Giuda Iscariota è il traditore per eccellenza. Studiandone la storia e cogliendone il profondo simbolismo, l’autore e regista Leonardo Petrillo ricostruisce i passaggi fondamentali della vita di Giuda, dall’incontro con Gesù, il “folle visionario” sul quale nutriva molti dubbi, fino al giorno in cui smise di ragionare e seguì l’istinto.

La voce del cuore fu premiata quando Giuda si convinse che Gesù era davvero il figlio di Dio, e lo amò più di tutti gli altri apostoli, arrivando a tradirlo affinché potesse compiersi il disegno divino.

Ma quando Gesù si lascia crocifiggere, senza ricorrere ai poteri soprannaturali per salvarsi, perdendo l’occasione per dimostrare la sua natura divina, Giuda, realizza che è solo un uomo: il folle che la ragione gli aveva indicato all’inizio.

Se solo Gesù avesse spiegato, senza ricorrere a incomprensibili metafore, il “mistero della resurrezione”, Giuda e gli altri apostoli avrebbero compreso il significato di quella morte, e non si sarebbero smarriti. Con la “apparizione” il mistero fu svelato agli altri, ma non all’Iscariota, che si era già suicidato, distrutto dal rimorso per aver sacrificato inutilmente l’amico.

Petrillo ci racconta, attraverso l’intensa interpretazione di Ettore Bassi, che si comporta come un attore in procinto di calcare la scena, un’inedita la versione dei fatti: Giuda è uomo che, sentendosi ingiustamente discriminato da secoli, si ribella alla coscienza collettiva che lo ha fatto diventare “il traditore”.

Petrillo spiega:

Ma Giuda non ha perso la speranza, è tornato a dirci che la sua condanna non è eterna; finirà quando, come ci ha insegnato Papa Francesco, “orgoglio, cupidigia e vanità, le radici del male, saranno estirpate e l’uomo non sarà più prigioniero del pregiudizio”.

‘Stand up for Giuda’

scritto e diretto da Leonardo Petrillo

con Ettore Bassi

scene Gianluca Amodio

costumi Officine Farani

musiche Carlo Covelli e Carlo Zannetti

aiuto regia, fonica, luci Daniele Coscarella

effetti magia Alessandro Mancini

trucco e parrucco Studio 13

produzione Teatro Biondo Palermo

in collaborazione con Saba produzione S.r.l.

durata: 75 minuti

calendario delle rappresentazioni:

giovedì 8 ore 21:00

venerdì 9 ore 17:00

sabato 10 ore 17:00

domenica 11 ore 21:00

martedì 13 ore 17:00

mercoledì 14 ore 21:00

giovedì 15 ore 21:00

venerdì 16 ore 17:00

sabato 17 ore 17:00

domenica 18 ore 20:00