Stamperia Braille Toscana festeggia 200 anni da invenzione alfabeto

In occasione della Giornata nazionale del Braille, presentate le iniziative della Stamperia alla rassegna ‘Testo 2025’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Quello di oggi è un giorno speciale per la Stamperia Braille della Regione Toscana.

Come ogni 21 febbraio si celebra la Giornata nazionale del Braille, ma, in questo caso, con l’aggiunta di un anniversario importante: ricorrono, infatti, i 200 anni dalla nascita di questo sistema di lettura per non vedenti e ipovedenti.

l’Assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli evidenzia:

Questa giornata ci permette di sottolineare il valore della nostra Stamperia, anch’essa prossima a una scadenza importante: nel 2026, infatti, festeggerà un secolo di vita. Dal 1979 la Stamperia è diventata una struttura della Regione che opera per i diritti delle persone non vedenti e ipovedenti. È quindi una realtà da conoscere e sostenere. E presto ci sarà anche un’opportunità concreta, rivolta a tutti: sarà possibile scoprire gli ultimi lavori della Stamperia negli stand della rassegna Testo.

Dal 28 febbraio al 2 marzo, infatti, la Stamperia Braille della Regione Toscana parteciperà alla rassegna dell’editoria ‘Testo 2025 [come si diventa un libro]’, alla Stazione Leopolda di Firenze.

In occasione di ‘Testo’, la Stamperia Braille presenterà le recenti realizzazioni di nuovi libri tattili per l’infanzia realizzati con immagini tridimensionali e a colori, con brevi testi in nero e in Braille: libri pertanto accessibili e fruibili da vedenti e non vedenti, ispirati da principi di condivisione e inclusione.

Presso lo stand saranno inoltre esposti testi in braille di opere classiche e recenti; in particolare verranno presentate edizioni in braille di importanti testi editi nel 2024, dalla narrativa, alla saggistica, ai libri per l’infanzia.

Nell’edizione 2025 di ‘Testo’ la Stamperia Braille della Regione Toscana proporrà ai visitatori l’opportunità di partecipare a due eventi esclusivi:

•⁠ ⁠sabato 1° marzo, orario 15:00 – 15:45 in sala Bazlen ci sarà la presentazione di Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo, storyteller, dal titolo ‘I rivoluzionari dell’alfabeto, Louis Braille e gli inventori di nuove lingue nell’Ottocento’, con intervento dell’Assessore Spinelli;

•⁠ ⁠domenica 2 marzo, orario 10:00 – 11:45, in sala Munari 3 ci sarà il Laboratorio ‘LEGO® Braille Bricks’, condotto da Elisabetta Franchi e Laura Lonetti.

Presso lo stand i visitatori, oltre ad ottenere informazioni sulla storia, sulle attività e sui servizi della Stamperia Braille e a ricevere opuscoli e gadget, potranno richiedere agli operatori presenti una stampa in braille del proprio nome che verrà realizzata al momento su carta speciale grazie all’ausilio di una stampante Braille dedicata.

La Stamperia Braille svolge un’attività fondamentale per le studentesse e gli studenti toscani non vedenti e ipovedenti. A costoro viene garantita la trascrizione in Braille dei testi scolastici adottati dai loro insegnanti, la stampa su carta e la conversione in formato digitale.

Ogni anno la Stamperia trascrive e stampa la versione braille di circa 150 libri scolastici, permettendo la piena accessibilità di tanti giovani, e alimenta il suo catalogo composto da circa 4.000 titoli di testi in braille.

Dal 2024 la Stamperia ha formalmente esteso il servizio agli studenti universitari residenti in Toscana, consegnando già dei volumi universitari in Braille e delle schede tattili.