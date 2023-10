Stamperia Braille, Open Day con Assessore Spinelli

Il 28 ottobre incontro con gli studenti non vedenti e ipovedenti che studieranno su libri trascritti dalla stamperia

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Porte aperte alla Stamperia Braille per accogliere i giovani studenti non vedenti e ipovedenti, le loro famiglie, e chi vuol conoscere questa speciale esperienza editoriale.

Domani, sabato 28 ottobre, a partire dalle ore 10:30, la sede della stamperia, in via Nicolodi 2, a Firenze, diventerà uno spazio d0incontro per quei ragazzi e quelle ragazze, una ventina in tutto, che studieranno sui libri trascritti in Braille appositamente per loro, insieme alle loro famiglie e ai loro insegnanti.

Sarà un’occasione per mostrare loro, primi fruitori, come si preparano i libri in Braille, e anche per dare alcune semplici ‘istruzioni per l’uso’ ai familiari che devono affiancare il percorso di apprendimento di studenti e studentesse non vedenti.

Da tempo la stamperia si occupa di trascrivere in Braille i testi scolastici adottati dagli insegnanti, un servizio che dal 2020, è stato esteso anche al formato digitale, per venire incontro alle diverse esigenze degli studenti.

Un servizio personalizzato di altissima qualità, grazie anche all’impegno collaborativo dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, UICI, e dell’Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, IRIFOR.

Ha detto il Presidente della Regione Eugenio Giani:

La Stamperia Braille svolge un ruolo fondamentale a sostegno del diritto all’istruzione e alla fruibilità della cultura delle persone non vedenti e ipovedenti, con lo scopo di favorirne i percorsi di piena integrazione e di autonomia.

Ha sottolineato l’Assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, che presenzierà all’Open Day di domani:

È un servizio di cui andiamo fortemente orgogliosi ma che ci piace potenziare e adeguare alle esigenze degli studenti: per questo la giornata di domani servirà anche a un confronto con loro, oltreché a favorire la conoscenza di un servizio unico in Italia: la Stamperia Braille è, infatti, l’unica struttura pubblica del genere in Italia. Un servizio che vogliamo continuare a rafforzare: nel 2024, per esempio, avvieremo una nuova collana editoriale, dedicata ai testi di letteratura e saggistica, La nuova collana sarà funzionale alla creazione di una propria libreria da parte del lettore non vedente piuttosto che ad un uso temporaneo dei libri, come accade per i testi scolastici. Abbiamo inoltre in programma la catalogazione del fondo librario in Braille, al fine di istituire una biblioteca specializzata in modo proteggere e valorizzare il patrimonio librario in Braille che la Stamperia ha prodotto a partire dalla fondazione, 100 anni fa. Inoltre, nel 2024 dovrebbero essere assegnati i lavori per la realizzazione dei nuovi spazi polifunzionali della stamperia.

L’Open Day di domani permetterà ai partecipanti di visitare l’area dedicata alla produzione dei libri e la piccola area espositiva, che raccoglie alcuni prodotti e i vecchi macchinari, testimonianza della storia della stampa in Braille.

La Stamperia Braille

La Stamperia Braille della Regione Toscana si rivolge alle persone non vedenti e ipovedenti per garantire loro, in collaborazione con gli enti locali e con il sistema scolastico, il diritto all’istruzione e la fruibilità della cultura.

Produce testi scolastici per gli studenti non vedenti della Toscana, testi di narrativa e saggistica, testi musicali e libri per bambini, trascritti in codice Braille e tavole e immagini in rilievo per la lettura attraverso il tatto; svolge opera di informazione e di promozione del Braille; partecipa ad eventi, mostre e progetti per la conoscenza del Braille e per la condivisione delle esperienze di apprendimento e accesso alla cultura tra persone vedenti e non vedenti.

Dal 2022 è stata avviato un nuovo servizio di trascrizione dedicato agli studenti universitari non vedenti residenti in Toscana e nel 2023 un nuovo servizio di consulenza sia a distanza sia con appuntamenti in Stamperia per l’utilizzo di libri scolastici in Braille.