Home Campania Comune di Napoli Stadio San Pietro a Patierno a Napoli: sì al pubblico sulle tribune

Stadio San Pietro a Patierno a Napoli: sì al pubblico sulle tribune

Di
Redazione
-
Stadio San Pietro a Patierno Napoli

Capienza autorizzata a 500 posti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il campo di calcio San Pietro a Patierno, in via Aquino, 4 nel Quartiere San Pietro a Patierno, ha ottenuto l’autorizzazione all’agibilità per il pubblico spettacolo.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’esito positivo del sopralluogo tecnico effettuato nella giornata del 6 novembre 2025 da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, CCVLPS.

L’impianto sportivo è dunque ora ufficialmente abilitato ad ospitare gli spettatori in occasione degli eventi sportivi.

Dettagli sulla Capienza:

La massima capienza autorizzata per le tribune è pari a 500 unità, così ripartita:

  •      400 posti destinati al pubblico locale.
  •      100 posti destinati al pubblico ospite.
Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE