Stadio San Pietro a Patierno a Napoli: sì al pubblico sulle tribune

Capienza autorizzata a 500 posti
Il campo di calcio San Pietro a Patierno, in via Aquino, 4 nel Quartiere San Pietro a Patierno, ha ottenuto l’autorizzazione all’agibilità per il pubblico spettacolo.
Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’esito positivo del sopralluogo tecnico effettuato nella giornata del 6 novembre 2025 da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, CCVLPS.
L’impianto sportivo è dunque ora ufficialmente abilitato ad ospitare gli spettatori in occasione degli eventi sportivi.
Dettagli sulla Capienza:
La massima capienza autorizzata per le tribune è pari a 500 unità, così ripartita:
- 400 posti destinati al pubblico locale.
- 100 posti destinati al pubblico ospite.