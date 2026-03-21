Stadio Maradona, oltre 4000 visitatori nella mattinata 21 marzo 2026

Successo per la prima delle due Giornate FAI di Primavera

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Le numerose richieste pervenute nel tempo al Comune avevano fatto immaginare fin da subito che l’apertura dello stadio Diego Armando Maradona in occasione delle Giornate FAI di Primavera avrebbe riscosso grande interesse non solo tra i tifosi, ma anche tra i numerosi turisti presenti in città.

Tuttavia, il numero di persone che hanno scelto di visitare l’impianto sportivo di Fuorigrotta ha superato ogni aspettativa. Nella mattinata di oggi sono stati 4.200 i visitatori dello stadio intitolato al campione argentino che guidò il Napoli alla conquista dei primi due scudetti della sua storia.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato:

Questa apertura straordinaria, realizzata insieme al FAI, è stata un successo di pubblico come immaginavamo. Un’occasione importante per i tifosi azzurri, i cittadini e i tanti turisti di visitare il tempio del Napoli, dedicato al più grande di sempre. Con il progetto di restyling e con la Maradona Experience, lavoreremo per rendere permanenti queste visite, che ampliano le proposte e i luoghi di interesse della città.

Grande partecipazione anche per gli altri due luoghi simbolo di Napoli aperti al pubblico per le Giornate FAI di Primavera: Villa Rosebery e Palazzo d’Avalos. Entrambi i siti, come lo Stadio Maradona, saranno visitabili anche nella giornata di domani.