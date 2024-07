Stadio Arechi e campo provvisorio Salerno: pubblicato bando su GU

Scadenza bando: 30 settembre 2024

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sulla piattaforma ARUS il bando per i lavori di ristrutturazione dello Arechi di Salerno.

Nel bando l’Agenzia regionale universiadi per lo sport, ARUS, assegna l’accordo quadro con un unico operatore economico riguardante l’appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli stadi Arechi e Volpe a Salerno per la durata massima di 4 anni.

L’intervento vale 103.074.452 euro.

Il bando scade il 30 settembre.