SSL, parere negativo della Commissione al pdl di iniziativa popolare

Approvato a maggioranza il “non passaggio all’esame degli articoli”

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La Commissione Sanità, presieduta da Patrizia Baffi, Fratelli d’Italia, nella seduta di oggi ha votato a maggioranza il “non passaggio all’esame degli articoli” del progetto di legge regionale di iniziativa popolare sui ‘Princìpi fondamentali del Servizio Sociosanitario Regionale Lombardo – Modifiche alla l.r. 33/2009’, esprimendosi così in modo contrario alla sua trattazione.

La proposta di legge, assegnata alla Commissione Sanità lo scorso 22 gennaio, è stata illustrata dai promotori il 20 marzo. Il 29 maggio e il 9 giugno sono state convocate due sedute dedicate all’audizione di nove stakeholder.

Come relatore del progetto di legge è stato individuato il Consigliere Giulio Gallera, Forza Italia.

La delibera di “non passaggio all’esame degli articoli” della Commissione Sanità sarà sottoposta al voto finale del Consiglio regionale.