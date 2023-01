‘Ssh! (Dimentichi il tuo nome)’, nuovo singolo del progetto lanobile

Disponibile dal 20 gennaio

È in uscita venerdì 20 gennaio 2023 ‘Ssh! (Dimentichi il tuo nome)’, il nuovo singolo del progetto lanobile, il primo con l’etichetta Lost Generation Records, l’inizio di una nuova fase per l’artista romana.

Prodotto da rebtheprod, il brano racconta di una infatuazione segreta per una persona che, dopo essere stata via per molti anni, torna a Roma senza più sogni e senza più la capacità di amare.

Ssh! (Dimentichi il tuo nome)

Musica e testi de lanobile

Produzione creativa – Rebtheprod

Mix & Mastering – Roberto Proietti Cignitti (Container Audio Room)

Art Direction – Facciocosepunto

Fotografie – Luca Stendardi

Visual video – Luca Bencivenga

Produzione esecutiva – Matteo Gagliardi per LGR – Lost Generation Records

Distribuzione – Believe

Bio

lanobile è una cantautrice romana classe 1997 che racconta la realtà che la circonda con una scrittura intima, sonorità dreamy ed un immaginario aesthetic. ‘Ssh! (Dimentichi il tuo nome)’ è il suo primo singolo per LGR – Lost Generation Records.