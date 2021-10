SSAM, I Corso Manutentori aeronautici in ambiente europeo AER(EP) P-147

La AER(EP) P-147 è la normativa europea che definisce i nuovi standard di formazione e certificazione nel settore della manutenzione degli aeromobili

Il 06 ottobre 2021, alla presenza di autorità civili e militari, sul Piazzale del Bandiere della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, è stato inaugurato il 1° Corso per Manutentori Aeromobili in accordo alle normative di certificazione AER.P-66 ed AER.P-147 per la formazione basica, Basic Training, dei manutentori dell’Aeronautica Militare.

Il corso, avviato il 4 ottobre 2021, è composto di 56 frequentatori di cui 28 Manutentori Meccanici e 28 Manutentori Avionici ed Armamento Aereo che hanno già iniziato lo studio delle materie previste dalla normativa AER.P-66, nel rispetto di un percorso formativo standardizzato a livello comunitario che prevede, tra l’altro, l’approfondimento di numerose materie di tipo tecnico scientifico, quali matematica, fisica, aerotecnica, aerodinamica, propulsione aerea, elettronica ed avionica di bordo.

Il corso durerà dai 18 ai 22 mesi, secondo la categoria di assegnazione dei frequentatori, e rappresenta uno dei più importanti traguardi conseguiti di recente, dal punto di vista formativo, da parte della Scuola Specialisti A.M..

La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare si sta riconfigurando quale MTO, Maintenance Training Organisation, in aderenza alla Prescrizione Tecnica Europea AER(EP) P-147. Tale normativa rimodula, infatti, le prospettive future del corso manutentori, innovando significativamente il modo di fare addestramento alla manutenzione apportando i concetti della standardizzazione dei programmi e dei metodi di studio ed introducendo una significativa ed impegnativa fase di addestramento pratico alla manutenzione che si svolgerà su aeromobili, motori ed impianti di bordo provenienti dai Reparti di volo di Forza Armata.

Il Colonnello Roberto Impegno, Comandante della Scuola Specialisti A.M., nel suo intervento, ha salutato le autorità convenute per poi ringraziare il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea per la fiducia riposta nel personale della Scuola Specialisti oltre che il Comando Squadra e il Comando Logistico per il supporto accordato e la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, ARMAEREO, per il ruolo di indirizzo e guida nel complesso percorso di certificazione AER(EP) P-147.

Egli poi, rivolgendosi ai frequentatori, ha dichiarato:

Il nuovo percorso formativo in ambiente certificato garantirà a voi futuri manutentori dell’Aeronautica Militare, oggi frequentatori di corso della Scuola Specialisti, una maggiore flessibilità d’impiego, in un’ottica di interoperabilità in ambito europeo. Il percorso formativo che avete appena iniziato vi consentirà di acquisire una solida formazione specialistica tale da consentirvi di svolgere il vostro compito con estrema professionalità in aree d’impiego a connotazione fortemente tecnologica ed in contesti altamente sfidanti, sia in Italia che all’estero.

L’inaugurazione del 1° Corso per Manutentori di Aeromobili nel nuovo ambiente formativo certificato è parte di un percorso di sviluppo che prevede un incremento sostanziale della qualità e quantità di formazione pratica per i Manutentori di Aeromobili attraverso l’uso di un hangar manutentivo, di stanza a Grazzanise (CE), allestito con tre aeromobili da destinare alla formazione in ambiente manutentivo reale.

Il nuovo percorso formativo prevede inoltre l’impiego di nuove tecnologie informatiche multimediali e del simulatore di volo che le autorità convenute hanno potuto apprezzare nella visita dedicata ai nuovi laboratori della Scuola Specialisti A.M, avvenuta dopo la cerimonia militare.

Per lo storico Istituto militare casertano, la certificazione AER(EP) P-147 attiene la formazione basica, Basic Training, dei manutentori e garantirà lo sviluppo di un percorso completo e integrato per il conseguimento della Licenza Militare di Manutentore Aeronautico, Military Aircraft Maintenance Licence – MAML, accrescendo, in tal modo, il ruolo di polo formativo di eccellenza in campo nazionale ed internazionale della Scuola.

La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riconversione del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende dal Comando delle Scuole/3^ Regione Aerea con sede a Bari.