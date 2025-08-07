SS 175 Matera – Metaponto, UGL: Una discarica a cielo aperto

Riceviamo e pubblichiamo.

Probabilmente non è la prima volta che l’arteria stradale di collegamento Metaponto – Matera finisce sotto i riflettori.

Mai un piano di bonifica per la rimozione dei rifiuti, una storia da Paese da terzo mondo mentre gli automobilisti, percorrendola, sono costretti a fare tutti i giorni i conti con sporcizia, chilometri di strada dove bisogna augurarsi di non doversi fermare mai.

La macchina deve sfrecciare veloce sulla strada da e per Matera, la bella Città dei Sassi che fu nel 2019 la Capitale Europea della Cultura. Perché se mai si dovesse accostare, le piazzole di sosta sono discariche a cielo aperto.