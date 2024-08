SRT 71: senso unico alternato tra Subbiano e Calbenzano

In vigore dal 2 settembre fino al termine dei lavori sul lotto 1 della variante

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Proseguono i lavori del lotto 1 della variante alla SRT 71 nel tratto tra Subbiano nord e Calbenzano.

Per permettere di eseguire una parte degli scavi previsti, a partire da lunedì 2 settembre sarà necessario istituire un senso unico alternato tra il km 164+600 e il km 164+850.

La limitazione è necessaria sia per eseguire gli scavi in sicurezza, sia per evitare che frammenti di terra e roccia possano occupare la sede stradale o investire veicoli in transito.

Il senso unico, che avrà una lunghezza di 250 metri sarà mantenuto il tempo strettamente necessario per eseguire le operazioni previste.