SR637 Frosinone – Gaeta. ASTRAL: lavori adeguamento barriere sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo.

Avviati i lavori di adeguamento delle barriere di ritenuta lungo la Strada Regionale 637 Frosinone – Gaeta, un’arteria strategica che collega il capoluogo ciociaro al Comune di Fondi.

L’intervento ha l’obiettivo di eliminare potenziali situazioni di pericolo per la circolazione e di adeguare i dispositivi di sicurezza alle normative vigenti.

Il tratto oggetto dei lavori, classificato come strada extraurbana secondaria, è particolarmente sensibile all’aumento del traffico veicolare e del transito di mezzi pesanti.

Proprio per questo motivo, si è scelto di installare barriere di contenimento di tipo H2, più performanti in termini di tenuta e sicurezza.

Lungo l’intero collegamento viario sono stati individuati 62 segmenti critici da adeguare, per un totale di circa 10.000 metri lineari di nuove barriere per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro.

I lavori si svilupperanno dal km 50+634 al km 3+936 e avranno una durata di 120 giorni consecutivi, con conclusione prevista entro il 10 aprile 2026.

Giuseppe Simeone, Amministratore unico di ASTRAL spa dichiara:

Questo intervento rientra in un ampio programma di messa in sicurezza della rete stradale regionale e la SR637 è una direttrice fondamentale per il collegamento tra la provincia di Frosinone e il sud del Lazio.

L’adeguamento delle barriere garantirà maggiore tutela e protezione per tutti i fruitori dell’arteria stradale, rispondendo a fondamentali esigenze di sicurezza viaria.