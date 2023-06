Squadra di calcio ODCEC Salerno alla conquista della Coppa Italia 2023

Dal 15 giugno a Milano le finali del Campionato di Categoria

Si svolgeranno da domani, giovedì 15 giugno, a sabato 17 giugno a Milano le finali del Campionato ODCEC di calcio che vedranno la squadra dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno impegnata alla conquista della Coppa Italia 2023.

Per aggiudicarsi il trofeo, vinto nel 2020 dai commercialisti salernitani per la prima volta nella storia della competizione, i professionisti dovranno prima battere in semifinale i colleghi di Milano e poi affermarsi in finale contro la squadra vincente tra Trani – Foggia.

Nata per creare un momento di incontro diverso tra colleghi e rinsaldare lo spirito di squadra che è alla base di una Categoria professionale, la squadra di calcio è supportata dall’ODCEC di Salerno presieduto da Agostino Soave; il responsabile del team è il consigliere dell’ODCEC Salerno Americo Rinaldi, allenatore il dottore commercialista Sergio Cairone.

Per l’occasione, la squadra indosserà la nuova maglia realizzata con il supporto di Genya, la piattaforma gestionale creata da Wolters Kluwer per agevolare il lavoro del professionista in mobilità.

Valore, semplicità, innovazione i principi cui si ispira il software e che sono stati proiettati sulla divisa della squadra, rigorosamente granata in onore dei colori della città.

I commercialisti che compongono la squadra sono: Carmine Alfano, Giuseppe Amoroso, Marco Amoroso, Claudio Baldi, Luca Barretta, Vincenzo Catalano, Carlo De Luca, Roberto De Luca, Gennaro De Martino, Domenico De Roberto, Angelo Del Priore, Alessandro Di Francesco, Marco Di Lorenzo, Donato D’Urso, Roberto Landi, Furio Camillo Lardieri, Paolo Lucibello, Luca Mazzeo, Giovanni Moavero, Luigi Nappa, Francesco Pepe, Raffaele Plaitano, Alfonso Ragone, Americo Rinaldi, Remo Roscigno, Andrea Rubino, Roberto Russo, Ugo Tedesco, Antonio Tipaldi, Ciro Trivisone, Carlo Vetromile, Giuseppe Vicidomini, Orlando Viglione, Francesco Zecca, Marcello Zinno.