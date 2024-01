‘Spose – Le nozze del secolo’ al Teatro Ridotto dello Stabile Catania

Riceviamo e pubblichiamo.

Sbarca in Sicilia ‘Spose – Le nozze del secolo’ con Marianella Bargilli e Silvia Siravo, che sarà in scena al Teatro Ridotto dello Stabile di Catania nella Sala Futura sabato 27 e domenica 28 alle ore 21:15.

Dichiara Marianella Bargilli:

Tornare in Sicilia per me è un po’ come tornare a casa, non è una novità che ami questa terra dove ho trascorso tanto tempo e recitato con tanti spettacoli in moltissimi teatri.

A maggior ragione sono molto felice di arrivarci con ‘Spose’, una storia importante, necessaria, una storia d’amore bellissima, intensa e vera e sono certa che troverà giusta accoglienza a Catania, città che ha una grande tradizione di teatro e che ha un pubblico attento e consapevole.