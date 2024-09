Sportello sanitario digitale, progetto pilota a Radicondoli (SI)

Conferenza stampa il 13 settembre nella sala del Consiglio comunale

Informatica e telematica in soccorso delle comunità che vivono nei territori più periferici e nelle aree interne.

La Regione Toscana lancia il progetto pilota di ‘Sportello digitale’ per la sanità, ovvero una stanza ‘virtuale’ dove permettere a cittadino ed operatore, sia pur distanti, di dialogare l’uno di fronte all’altro.

Il primo sportello digitale nascerà a Radicondoli, comune di neppure mille abitanti in provincia di Siena.

Il progetto sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 13 settembre alle ore 15:30 nella sala del Consiglio comunale in via Tibero Gazzei 89.

Interverranno il Presidente della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, il Sindaco Francesco Guarguaglini, il Direttore generale dell’ASL Toscana Sud Est Antonio D’Urso, la Direttrice della società della salute e della zona distretto Alta Valdelsa Biancamaria Rossi e il Direttore del settore Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana Andrea Belardinelli.