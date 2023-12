Sport rotellistici, in Consiglio regionale Lazio premiati atleti FISR

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Abbiamo ospitato nella sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio gli amici della Federazione Italiana Sport Rotellistici, in occasione della cerimonia di consegna degli attestati al merito.

Lo ha detto l’Assessore allo Sport, all’Ambiente e alla Transizione energetica, Elena Palazzo.

Ha aggiunto l’Assessore Palazzo:

Portando il mio saluto, ho voluto sottolineare ancora una volta quanto il nostro Assessorato sia vicino alla Federazione.

Spettacolo, divertimento, acrobazie, danza sulle ruote sono solo alcune delle caratteristiche delle varie discipline che si praticano sulle rotelle, motivo per il quale soprattutto i giovani le amano così tanto.

Per questo intendiamo valorizzare le strutture per la pratica degli sport rotellistici – come quella di fronte al Colosseo; quella di Ostia, davanti al mare o quella di Formia, nella piazza centrale della città – e possibilmente moltiplicare la loro presenza sull’intero territorio regionale.

Voglio ringraziare il Presidente della FISR Sabatino Aracu e il Presidente del comitato regionale Antonio Varacalli per il grande spirito di collaborazione che sempre ci dimostrano e la Consigliera regionale Emanuela Mari per la presenza e il supporto fattivo dimostrato.