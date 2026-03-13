Sport e territori, nuove opportunità per i Comuni campani

Incontro il 13 marzo al Consiglio regionale della Campania

Si terrà venerdì 13 marzo 2026, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso la Sala ‘Caduti di Nassirya’ del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale – Isola F13 di Napoli, l’incontro dal titolo ‘Insieme per il territorio – Sport e Salute e ICSC presentano le opportunità sul territorio’.

L’iniziativa è promossa da Sport e Salute e dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ICSC, in collaborazione con ANCI Campania, con l’obiettivo di illustrare ai Comuni e agli amministratori locali le opportunità di sostegno e di finanziamento dedicate allo sviluppo dell’impiantistica sportiva e alla promozione dello sport nei territori.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, enti locali e operatori del settore per presentare strumenti, programmi e iniziative a supporto delle amministrazioni comunali interessate a investire nello sport come leva di sviluppo sociale, educativo e territoriale.

Attraverso il contributo di Sport e Salute e dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale saranno illustrate le principali opportunità di finanziamento e i programmi dedicati agli enti locali per la realizzazione, il recupero e l’ammodernamento delle infrastrutture sportive, oltre alle iniziative volte alla diffusione della pratica sportiva sul territorio.

Ad aprire i lavori sarà Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio regionale della Campania.

Seguiranno gli interventi di Fiorella Zabatta, Assessore allo Sport della Regione Campania, in collegamento da remoto, Francesco Morra, Presidente ANCI Campania, Agostino Felsani, Delegato Provinciale CONI Napoli, del Delegato CIP Napoli, in attesa di nominativo, e di un rappresentante del GSE, in collegamento da remoto.

Interverranno, inoltre, Francesca Merenda, Coordinatore Sport e Salute Campania, e Vincenzo Lamorte, Responsabile Rete Territoriale dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

L’evento moderato da Nunzia Marciano.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di collaborazione tra ANCI Campania e gli organismi nazionali impegnati nella promozione dello sport e nello sviluppo delle comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Comuni nella realizzazione di politiche sportive inclusive, sostenibili e orientate al benessere dei cittadini.

Al termine degli interventi è previsto uno spazio dedicato alle domande e al confronto con i partecipanti.