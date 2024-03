Sport, da Regione Lazio sostegni per eventi rugby e corsa campestre

Palazzo: ‘Eventi sportivi di qualità capaci di coniugare la promozione sportiva con il rilancio dal punto di vista turistico ed economico dei territori che li ospitano’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’Assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, la delibera che approva lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Federazione Italiana Rugby per un programma di iniziative di promozione della cultura dello sport del rugby riconducibili al torneo ‘Sei Nazioni’ per il biennio 2024 – 2026, stabilendo, inoltre, un finanziamento di 50mila euro per il 2024.

Nella stessa Giunta, e sempre su proposta dell’Assessore Elena Palazzo, è stato approvato anche un sostegno economico di 50mila euro, per l’annualità 2024, alla manifestazione sportiva ‘Festa del Cross’, la massima rassegna nazionale di corsa campestre a livello italiano, organizzata dalla FIDAL a Cassino dal 22 al 24 marzo.

Ha dichiarato l’Assessore Elena Palazzo: