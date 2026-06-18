Sport Campania, pubblicato bando da 200mila euro

Zabatta: Finanziamo eventi capaci di lasciare un valore duraturo al territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

200mila euro per eventi sportivi gratuiti. Li ha stanziati l’Assessorato allo Sport della Regione Campania al fine di favorire manifestazioni a scala locale destinate a giovani, persone fragili e soggetti a rischio di esclusione sociale.

L’Assessore allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta, dice:

L’obiettivo è promuovere la pratica sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale, valorizzando gli spazi sportivi di prossimità presenti nelle comunità locali: piccoli impianti pubblici, strutture parrocchiali, aree attrezzate e luoghi di aggregazione frequentati quotidianamente da ragazze e ragazzi. Possono così essere restituiti alla collettività luoghi importanti per l’aggregazione e per praticare sport.

Fiorella Zabatta ha aggiunto:

Con questo intervento vogliamo sostenere iniziative capaci di favorire anche l’incontro multiculturale, la valorizzazione delle differenze e l’inclusione sociale. Puntiamo attraverso lo sport a coinvolgere soprattutto i giovani, offrendo occasioni di incontro e ripristinando spazi sportivi, sempre con un occhio di riguardo alle disabilità, che hanno oggettivamente dei costi di implementazione maggiori. Investire nello sport significa rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità e valorizzare quei luoghi che ogni giorno rappresentano punti di riferimento per tanti ragazzi.

Il contributo riguarderà l’organizzazione con formula ‘Chiavi in mano’ di iniziative con ricaduta turistica locale che promuovano lo sport e le sane pratiche sportive e della vita all’aperto e favoriscano l’inclusione sociale con riferimento alle iniziative capaci di sviluppare metodologie di intervento innovative e inclusive rivolte a soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e alle fasce più vulnerabili della popolazione con particolare attenzione ai giovani.

Possono partecipare al bando gli enti morali e le associazioni del Terzo settore, nonché le associazioni di promozione sociale e le no profit la cui attività principale è rivolta a persone con disabilità e fragili.

L’obiettivo è quello di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello.

I contributi potranno arrivare fino a 5mila euro per ciascun progetto, elevabili a 10mila euro per iniziative dedicate a persone con disabilità.

Le risorse derivano dalle economie registrate nell’ambito del Programma Summer Universiade Napoli 2019 del l’ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport.

Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato dall’ARUS a questo link: https://arus.regione.campania.it/sito/avviso/7793237-avviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse-per-lorganizzazione-di-eventi-sportivi-anno-2026