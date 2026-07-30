Spin Time, Rocca: Decisioni chiare per garantire sicurezza e legalità

Il Presidente: ‘Fondamentale non consentire il rientro degli occupanti’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
L’incendio divampato allo Spin Time conferma la necessità di affrontare, senza ulteriori rinvii, una situazione che si protrae da troppo tempo.
Ringrazio i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine e tutti gli operatori intervenuti tempestivamente.
La sicurezza delle persone viene prima di tutto. Proprio per questo non è accettabile che uomini, donne e bambini continuino a vivere in un immobile occupato e privo delle necessarie condizioni di sicurezza.
Il Sindaco Gualtieri e le autorità competenti assumano decisioni chiare, assicurando una sistemazione dignitosa a chi ne ha diritto e ripristinando pienamente la legalità. Fondamentale, infine, non consentire il rientro degli occupanti.
Così, in una nota, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.