Spin Time, Rocca: Decisioni chiare per garantire sicurezza e legalità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’incendio divampato allo Spin Time conferma la necessità di affrontare, senza ulteriori rinvii, una situazione che si protrae da troppo tempo.

Ringrazio i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine e tutti gli operatori intervenuti tempestivamente.

La sicurezza delle persone viene prima di tutto. Proprio per questo non è accettabile che uomini, donne e bambini continuino a vivere in un immobile occupato e privo delle necessarie condizioni di sicurezza.

Il Sindaco Gualtieri e le autorità competenti assumano decisioni chiare, assicurando una sistemazione dignitosa a chi ne ha diritto e ripristinando pienamente la legalità. Fondamentale, infine, non consentire il rientro degli occupanti.