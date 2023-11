‘Spiaggia libera’ a Il Cantiere Teatrale

Riceviamo e pubblichiamo.

È in scena a Il Cantiere Teatrale – Accademia Giovanni Arnone di Roma dal 1° al 3 dicembre ‘Spiaggia libera’, commedia ‘amara’ scritta e diretta da Mariella Pizziconi.

La voglia di famiglia, tradita, è la spina dorsale dell’opera e la spiaggia uno spaccato della società post pandemica dove ognuno vive il suo piccolo mondo con le proprie convinzioni: figure incapaci di una giusta comunicazione e di percepire i sentimenti degli altri, intesi soltanto come nemici.

‘Spiaggia libera’ è una commedia e dovrebbe far ridere eppure…

La vacanza per qualcuno è soltanto voglia di divertimento, per altri invece è voglia di riposo. Mariella Pizziconi

Ci si imbatte spesso in gente maleducata ed arrogante e bisogna, quindi, stare molto attenti a non litigare con nessuno, ma c’è anche una bellissima voglia di famiglia che stupisce: così si vedono spesso nonni, zii e cugini apparecchiare traballanti tavolinetti stracolmi di frittate, lasagne e angurie.

La commedia racconta una giornata al mare tra madre e figlia. La donna compie 40 anni e il regalo di una giornata al mare, richiesta alla madre per confrontarsi liberamente, avrà risvolti molto amari.

Tante le ore a disposizione per poter fare pace con il passato o addirittura per rendere ancora più problematico il rapporto tra difetti e recriminazioni.

La madre, Stefania Ranieri, è una pacata ex campionessa di nuoto, la figlia, Serena Canali, una scocciante e precisina professoressa di italiano: due opposti che nel fluire della vita sono diventati ‘distanza’ e ‘solitudine’.

Amo il mare ma la spiaggia d’estate diventa spesso un campo di combattimento: liti per gli schizzi d’acqua, per la sabbia tirata, per i palloni che colpiscono gli occhiali.

Così ho pensato di scrivere qualcosa, non soltanto sui tipi da spiaggia, ma anche sui rapporti che, inevitabilmente, in un luogo aperto e apparentemente libero, diventano qualcosa di diverso.

E quale rapporto è più conflittuale, per una donna di quello con la madre? Mariella Pizziconi