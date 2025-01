‘Spettro Variabile’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 9 all’11 gennaio

Il nuovo anno di Fortezza Est a Roma ricomincia dalla sperimentazione della compagnia ‘Secondo Nome’ con lo spettacolo ‘Spettro Variabile’ in scena dal 9 all’11 gennaio 2025, ore 20:30, un progetto performativo dove si combinano linguaggi poetici ed elementi espressivi in costante relazione tra loro, un dialogo tra movimento, suono e immagine luminosa.

Tre diverse macchine, con i propri codici poetici, che convergono e divergono, procedono per fluttuazioni, capricci, movimenti centrifughi. Diversi strati che si compongono per accumulazione e sottrazione, mutando equilibri e traiettorie, innescando nuove forme e concatenamenti.

Suono analogico e video digitale, manipolati in tempo reale, creano risonanze nel corpo del performer: lo amplificano, lo deformano, lo rendono corpo sonoro o corpo virtuale.

Un limbo sospeso tra partitura e improvvisazione, tra ricerca e smarrimento, tra codificazione e continua riscrittura.

Un punto cieco della coscienza, una zona d’ombra che apre all’inatteso, dove la parola è naufragata smarrendo i significati. Da questa postazione osserviamo, impariamo e resistiamo, cedendo il meno possibile all’automatismo compiaciuto dell’auto-narrazione.

Compagnia

La compagnia ‘Secondo Nome’ nasce nel 2021, la sua ricerca si sofferma sull’esplorazione del senso e della forma dell’impulso performativo e le trasformazioni che avvengono in base alle coordinate spaziali e temporali del luogo che li ospita.

Un cantiere aperto in cui le tre pratiche del movimento, del suono e del video, nell’atto del ‘dare e prendere forma’, si rendono fortemente permeabili sul piano progettuale, poetico ed espressivo, pur conservando il necessario grado di autonomia operativa.

Biografie

Nunzio Perricone

Danzatore, coreografo, performer, si forma presso la scuola del Teatro dell’Opera di Roma. Approfondisce gli studi della danza contemporanea con Mauro Astolfi, Omar Rajeh, Eric Gauthier frequentando il D.A.F., Dance Arts Factory, di Roma.

Nel corso degli anni di formazione studia con Giuliano Peparini, Ballet de Marseille, Walter Mateini, AterBalletto, Orazio Caini, AterBalletto, Michela Lucenti, Balletto Civile, Erika Silgoner, SpellBound C.B., Ohad Naharin, Batsheva D.C..

Nel 2019 partecipa al programma Creative Teaching, percorso di ricerca e sperimentazione con importanti figure della danza mondiale, Roberto Zappalà, Omar Rajeh, Eric Beauchesne, Tamara Govzdenovic.

Dal 2007 ad oggi, in qualità di danzatore e coreografo, lavora oltre che in Italia anche in Spagna, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Bielorussia, Singapore, Sud Korea, Turchia, Canada, USA e India.

Dal 2021 è danzatore per Maqamat Dance Theater, del coreografo Omar Rajeh, con la quale è tutt’ora in tournée mondiale. Nel 2021 e 2022 è docente ospite presso l’Accademia Nazionale di Danza in Roma.

Ivan Gasbarrini

Regista, artista multimediale e formatore, nel 2010 si diploma presso l’Istituto di Stato Per la Cinematografia e la Televisione ‘Roberto Rossellini’. Dal 2018 espone opere fotografiche e di videoarte in Italia e in Francia partecipando a mostre collettive internazionali. Dal 2011 realizza come regista opere teatrali e cinematografiche curando disegno luci, riprese video, live visual e videomapping.

Alessandro Floridia

Diplomato Presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, si occupa di musica, arte sonora e visiva. Progetta ambienti e performance sonore per il video, il teatro e la danza. È ideatore e conduttore di laboratori di computer art presso scuole pubbliche, biblioteche, festival e centri culturali con Magazzino dei Semi, associazione culturale della quale è co-fondatore.