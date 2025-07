Speed Down: la terza prova nazionale in Emilia

A tutta velocità fino all’ultimo e decisivo curvone. Al via i 72 equipaggi iscritti al circuito di prototipi del CSI

Pesi, pressione degli pneumatici, regolazione di custer e camber. Si lavora ai box dello Speed Down CSI in vista della terza tappa del Campionato Nazionale CSI in cartellone il 5 e 6 luglio a Predappio Alta (FC).

Piloti, ingegneri, meccanici sono al lavoro per dare il meglio per i prototipi delle varie categorie. Come sempre si va dai mezzi carenati con ammortizzatori e rollbar, ai carioli e ai kart, senza dimenticare Gravity Bike e Drift Trike.

Si torna sul percorso che ha ospitato il Campionato Europeo nel 2012, con il contorno dell’appassionato pubblico locale. L’organizzazione è affidata al Gruppo Romagnolo Carioli, che annovera anni di esperienza essendo tra i fondatori dello Speed Down Italia.

Il percorso di gara ha una sede stradale di larghezza notevole soprattutto nella seconda parte, dove la velocità pura diventa molto importante.

A Predappio si andrà ad affrontare una fra le curve più tecniche del panorama italiano dello Speed Down: la si trova sul finale del tracciato, e vi si arriva ad una velocità sostenuta con la difficoltà di trovare la traiettoria migliore nel lungo curvone che precede il tratto conclusivo col traguardo in curva. Tutti a caccia del miglior tempo di giornata.

Come sempre sabato ci sarà la Sprint Race e domenica il Warm Up antecedente alle tre manche di gara.

Attesi al via i 72 equipaggi iscritti, che cercheranno di ribaltare o stabilizzare la classifica parziale dopo la gara di Pian degli Ontani e in vista dell’ultima tappa di Villa Basilica in programma a settembre.