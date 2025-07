Speed Down a poche curve dal traguardo finale

La terza tappa nazionale di Predappio (FC) ha avvicinato molti piloti al titolo nazionale

Giancarlo Fugazza si è praticamente riconfermato campione nazionale di Speed Down, dopo aver conquistato la terza vittoria in tre gare ed avendo nella categoria C4 un significativo ed incolmabile margine di vantaggio.

È questo il principale responso registrato al traguardo della prova emiliana di Speed Down, andata in scena domenica 6 luglio a Predappio (FC), su un circuito molto tecnico.

Se il temporale del sabato aveva costretto la direzione di gara a sospendere la Sprint Race, un meteo velato e tanta umidità hanno caratterizzato le manche domenicali, dove tutti gli equipaggi si sono ben comportati.

Terza vittoria su tre gare dopo le prime due in Toscana anche per il collaudato equipaggio di coppia Barbero – De Marchi, primi nei C7, anche se dovranno comunque giocarsela fino all’ultima discesa, quella in programma a Villa Basilica ad inizio settembre.

Tris di successi nel 2025 anche per Spartaco Targhetti, dominatore incontrastato fino ad oggi nella classe dei C8. Anche Luca Barsotti fa tris nei C9, come Luca Lusini in Gravity Bike e Matteo Vecoli in Drift Trike Junior.

Sfida apertissima invece negli N5K dopo la vittoria di Antonio Cancelloni nel Forlivese, ma Cristian Bartoccini, Fabiano Dinelli ed Enrico Grossi sono pronti ad approfittare di eventuali sbavature del leader in classifica nelle manches conclusive.

Anche nei folk si avvicina in testa alla classifica, dopo la brillante vittoria di Predappio, Gabriele Rosi; ora è a meno 5 punti dal leader in graduatoria Massimo Galantuomini.

Torna al successo, dopo aver vinto all’esordio in Drift Trike a Freggina, Massimo Balloni.

Circa due mesi separano il CSI dal conoscere i nuovi campioni nazionali della velocità a spinta gravitazionale.

Ad inizio settembre sarà in Toscana la prova decisiva per eleggere re e regine dello Speed Down 2025.