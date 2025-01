‘Speed’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 16 al 18 gennaio

Dal 16 al 18 gennaio, ore 20:30, debutta in prima assoluta a Fortezza Est a Roma ‘Speed’, la prima produzione targata ‘La camera rossa’, nuova realtà milanese fondata da Paolo Panizza, Maria Luigia Gioffrè e Roberto Simonte.

Il progetto performativo, co-prodotto da Fortezza Est, a seguito del bando Pillole #tuttoin12minuti, è un’autonoma trasposizione de ‘In Exitu’ di Testori, e vede in scena il performer Maziar Firouzi.

‘Speed’ racconta il percorso di un ragazzo gay in una città come Palermo che nasconde le proprie diversità, ma, al tempo stesso, le abbraccia senza remore.

Eppure, lui fugge dalla città, dalla madre dal culo flaccido esposto, una madre ormai perennemente sdraiata su un divano in attesa che il padre torni. E così in una fredda Milano cercherà l’amore nei bagni degli autogrill, nelle discoteche, prostituendosi per permettersi le droghe. Le conosce tutte, ce le racconterà tutte.

Sino alla fine, quando stanco di questo suo perdersi tra droghe e relazioni violente, causerà un disagio al transito della metropolitana. Il testo, marcatamente non teatrale, si muove in una narrazione non lineare, tra liricismi e affondi emotivi.

Una performance a tratti estranea alla forma teatrale, che interagisce con gli spettatori, con i quali il performer dialoga costantemente, verbalmente e fisicamente, ed ai quali è affidata l’evoluzione narrativa stessa.

Speed è un flusso di coscienza che attraversa il profondo dell’animo umano, le viscere, i bassi fondi, le debolezze. In una storia che potrebbe appartenere a chiunque, senza età, e senza luogo.

La visione dello spettacolo è consigliata ad un pubblico maggiorenne.

Fortezza Est Stagione

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto unico: 12,00€

Info e prenotazioni

prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329-8027943 / 349-4356219

www.fortezzaest.com